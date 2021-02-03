وزير الكهرباء: تركيب 10.1 مليون عداد مسبوق الدفع حتى نهاية 2020

قال وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، إنه تم تركيب حوالي 10.1 مليون عداد مسبوق الدفع حتى نهاية ديسمبر 2020 يتم تصنيعها عن طريق شركات محلية، لافتًا إلى أنه يمكن شحن العدادات من خلال أكثر من 150 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018 -2020.وأضاف شاكر، أن الشركات المصنعة المصرية تنتج عدادات على أرقى مستوى، لافتًا إلى أن العدادات العادية حاليًا تقدر بنحو 27 مليون عداد، وفي سبيلنا لتغييرهم خلال 5 سنوات، وجميع العدادات التي يتم تركيبها حاليا على الشبكة إلكترونية.ونوه وزير الكهرباء، إلى أنه تم إعداد كتيب خاص كدليل للعدادات مسبقة الدفع يوضح مميزات العدادات وإرشادات استخدامها وتم نشره على المواقع الإليكترونية والسوشيال ميديا.