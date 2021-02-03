688 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جورجيا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 688 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 259 ألفًا و897 حالة على مستوى البلاد.وأفادت صحيفة «جورجيا توداي» على موقعها الإلكتروني، بأن عدد المتعافين من فيروس كورونا، بلغ 251 ألفًا و77 حالة، بعد تسجيل 788 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 3221 حالة عقب تسجيل 13 وفاة جديدة منذ أمس، بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة 5 آلاف و573 حالة.