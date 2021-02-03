الحكومة الهندية تنتقد تعليقات شخصيات مشهورة لاحتجاجات المزارعين

أدانت وزارة الخارجية الهندية اليوم الأربعاء تعليقات شخصيات مشهورة عالميا على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن احتحاجات المزارعين، قائلة إن " مجموعات مصالح مكتسبة" تحاول حشد الدعم ضد الحكومة.وقالت الوزارة " قبل الاندفاع في التعليق على مثل هذه الأمور، نحث على التأكد من الحقائق والفهم السليم للقضايا".وأضافت الوزارة في بيانها إن" إغراء التعليقات والهاشتاجات المثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة التي يكتبها المشاهير وأخرون، ليس دقيقا أو مسؤولا".وكانت المغنية الأمريكية ريانا والناشطة السويدية جريتا ثونبيرج ونواب من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ضمن مجموعة من المشاهير الذين كتبوا تغريدات تدعم احتجاجات المزارعين.