ختام برنامج التنمية المهنية لمعلمي اللغة العربية بمطروح

تابع عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، ختام برامج التنمية المهنية لمعلمي المواد الدراسية "اللغة العربية"، بالقاعة الكبرى في ديوان عام تعليم مطروح، والذي يتم تنظيمه بإشراف التعليم العام وتوجيه عام مادة اللغة العربية.وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، للمتدربين المحاور المهنية والتدريسية التي يعتمد عليها البرنامج التدريبي مؤكدًا لهم ضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من فعاليات تلك الحزمة المكثفة في وقت وجيز؛ بما يعود بالفائدة عليهم لتطوير مهاراتهم المهنية.