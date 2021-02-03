الصين تنفي صحة مزاعم بدعمها «الانقلاب» في ميانمار

نفت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، صحة ما تردد بأن بكين تُدعم بشكل خفي الانقلاب في ميانمار.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وين بين، في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة «هذه إدعاءات غير صحيحة، فالصين جارة صديقة لميانمار».وأضافت: «ونأمل أن تستطيع جميع الأطراف في ميانمار التعامل بشكل مناسب مع الخلافات وفقا للإطار الدستوري والقانوني، والعمل من أجل حماية الاستقرار السياسي والاجتماعي».