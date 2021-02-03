حملات مرورية مكثفة لضبط مخالفات القيادة تحت تأثير المخدرات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإشتراك مع الإدارة العامة للمرور، ومختلف مديريات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية وتوجيه حملات مكثفة على الطرق والمحاور بنطاق عدد من مديريات الأمن، للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.أسفرت جهود تلك الحملات على مستوى محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، لدقهلية، المنوفية، الشرقية، الغربية، البحيرة، الإسماعيلية، بورسعيد، مطروح، الفيوم، بني سويف، المنيا، قنا، الأقصر، أسوان»، عن فحص 940 حالة بين السائقين، وتبين إيجابية 70 حالة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في فحص قائدي المركبات لحماية أرواح المواطنين.