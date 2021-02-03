رئيس جامعة طنطا: تخفيض الرسوم لغير القادرين بمستشفيات العزل

‏أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس رئيس جامعة طنطا، موافقة مجلس الجامعة في جلسته الأخيرة علي تخفيض بنود الإقامة والإشراف الطبي، ‏لنفقات العلاج لغير القادرين بمستشفيات العزل بجامعة طنطا.وأوضح رئيس جامعة طنطا، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الجامعة على المساهمة في مواجهة أزمة فيروس كورونا من خلال تقديم خدمات صحية متميزة للمجتمع، وكذلك أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وكافة العاملين بالجامعة، ضمن منظومة متكاملة لتطوير القطاع الطبي كأحد أهم اهداف جامعة طنطا الاستراتيجية في المرحلة الراهنة.