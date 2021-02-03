إنهاء النزاع القائم بين عائلتين في الوادي الجديد

نجح قطاع الأمن العام، بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، فى عقد جلسة صلح بين طرفى عائلتين بدائرة مركز شرطة الفرافرة.جاء ذلك بالتنسيق مع أعضاء لجان المصالحات وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.