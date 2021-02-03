وفاة والد الفنان علي الطيب

أعلن الفنان علي الطيب من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن وفاة والده صباح اليوم الأربعاء، وتشييع الجنازة بعد صلاة الظهر.وكتب على ناعيا والده: "إنا لله وإنا إليه راجعون لا نقول إلا مايرضي الله.. والدي في ذمة الله اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك واجعل قبره روضة من رياض الجنة صلاة الجنازة بعد صلاة الضهر في مسجد الفتوح بكوبري القبة".يذكر أن آخر أعمال على الطيب هو مسلسل "أهو ده اللى صار" وقدم خلال شخصية وديع البساطى المسلسل دارت أحداثه خلال 100 عام، ويحكي عن تاريخ مصر من خلال قصة حب، وشارك فى بطولته كلا من الفنانة روبي، وسوسن بدر، ومحمد فراج، وأحمد داود، ومحمود البزاوى، وأروى جودة، وعلى الطيب، ومحمد حاتم، وحازم إيهاب، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حاتم على.