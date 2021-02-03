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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كشف ملابسات فيديو إطلاق النار وانقطاع الكهرباء عن قرية في قنا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:08 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن تبادل إطلاق النيران في محافظة قنا.

وتداولت عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" معلومات بشأن خبر تضمن تبادل إطلاق أعيرة نارية بقرية أبوحزام بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا وانقطاع التيار الكهربائى عن القرية.

وتبين عدم صحة ما تم تناوله فى هذا الصدد وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود نزاع على قطعة أرض زراعية بين عائلتين مقيمين بقريتى أبوحزام والشعانية وقيام بعض الأفراد من العائلتين بإطلاق أعيرة نارية فـى الهواء دون حدوث ثمة إصابات أو انقطاع للتيار الكهربائى بالقرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف أفراد العائلتين بحملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى لضبط مُرتكبى الواقعة والأسلحة المُستخدمة.

أسفرت عن ضبط ثلاثة أشخاص أحدهما سبق اتهامه فـى قضية سلاح بدون ترخيص ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 أحكام تبديد وضبط بحوزتهم 3 بنادق آلية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.

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