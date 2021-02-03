أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.br />وينشر "الدستور" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الأربعاء وجاءت كالتالى:‏‎- الطماطم بسعر 2.75 جنيه.- البطاطس بـ 3 جنيهات.- البصل بـ7 جنيهات.- الكوسة 6 جنيهات.- الجزر 5.5 جنيهات.- الخيار 5 جنيهات.‏‎- الباذنجان الرومى بـ 3.5 جنيهات.- الفلفل الرومى بـ 5.5 جنيه.- الباذنجان الأبيض 7 جنيهات.‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5، والفلفل الرومى 5.5، والفلفل الألوان 18.5 جنيه.- الليمون 17 جنيها.- الفاصوليا الخضراء 9 جنيهات.- التفاح السكرى 25 جنيها.‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 6 جنيهات‏‎‏‎- الموز البلدى 10.5 جنيه.‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " أسود " بـ 35 جنيها.‏- التفاح الإيطالى 25 جنيها.‏- الباذنجان الأبيض 5.5 جنيه- البسلة 8 جنيهات.