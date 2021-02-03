أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية
الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:08 م
نرمين محمود الدهانطباعة
تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
br />وينشر "الدستور" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الأربعاء وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 2.75 جنيه.
- البطاطس بـ 3 جنيهات.
- البصل بـ7 جنيهات.
- الكوسة 6 جنيهات.
- الجزر 5.5 جنيهات.
- الخيار 5 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 3.5 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 5.5 جنيه.
- الباذنجان الأبيض 7 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 5، والفلفل الرومى 5.5، والفلفل الألوان 18.5 جنيه.
- الليمون 17 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء 9 جنيهات.
- التفاح السكرى 25 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 6 جنيهات
- الموز البلدى 10.5 جنيه.
- العنب المستورد " أسود " بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى 25 جنيها.
- الباذنجان الأبيض 5.5 جنيه
- البسلة 8 جنيهات.
br />وينشر "الدستور" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الأربعاء وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 2.75 جنيه.
- البطاطس بـ 3 جنيهات.
- البصل بـ7 جنيهات.
- الكوسة 6 جنيهات.
- الجزر 5.5 جنيهات.
- الخيار 5 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 3.5 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 5.5 جنيه.
- الباذنجان الأبيض 7 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 5، والفلفل الرومى 5.5، والفلفل الألوان 18.5 جنيه.
- الليمون 17 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء 9 جنيهات.
- التفاح السكرى 25 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 6 جنيهات
- الموز البلدى 10.5 جنيه.
- العنب المستورد " أسود " بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى 25 جنيها.
- الباذنجان الأبيض 5.5 جنيه
- البسلة 8 جنيهات.