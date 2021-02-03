نائب بالدوما: تصريحات أمريكا حول «التهديد الروسي» تمهيد لفرض عقوبات جديدة

اعتبر النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي ألكسندر شيرين، أن التصريحات الأمريكية حول "التهديد الروسي" تمهيد لفرض عقوبات جديدة.وقال ألكسندر شيرين في تصريح صحفي اليوم تعليقا على تصريحات أمريكية بأن روسيا تمثل تهديدا للولايات المتحدة أوردته وكالة أنباء "نوفوستي": "إن بلاده لها القدرة الدفاعية العليا، ولكنها لا تمثل أي تهديد للولايات المتحدة".وأضاف: "توجد لدى روسيا قدرة كبيرة للغاية في مجال الدفاع عن مصالحها وعن أراضيها، ولكننا لا نحتاج ولا نهتم بتوجيه أي تهديدات إلى الولايات المتحدة".وتابع البرلماني الروسي: "لدينا عدد كاف من القضايا الخاصة، وأعتقد أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين ضدنا هي لإعداد موجة جديدة من العقوبات وإثارة الهستيريا حول روسيا".وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة تعمل حاليا عن تقييم التهديدات الروسية المحتملة، مضيفا أن العمل يأتي بوتائر عالية للغاية وأن نتائج هذا العمل ستظهر قريبا.وذكر أن هذه التهديدات تضم الهجمات الإلكترونية وقضية المعارض الروسي نافالني والتدخل في الانتخابات الأمريكية والمكافآت مقابل قتل الجنود الأمريكيين في أفغانستان، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تدرس إمكانيات الرد على هذه التهديدات.