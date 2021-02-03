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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الغرفة الأمريكية»: بدء الخطة القومية لجذب الاستثمارات بالقطاع العقاري

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:08 م
جريدة الدستور
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عقدت لجنة العقارات بغرفة التجارة الأمريكية برئاسة محمد عبد الله، مؤتمرها السنوى اليوم، حول مرونة قطاع العقارات المصرى فى تعامله مع الأزمات وما بعد الأزمات، بحضور لفيف من قيادات قطاع العقارات والتمويل.

وفي كلمه له، قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان: "في 2014 بدأنا نعمل من خلال الخطة القومية لجذب الاستثمارات بشكل أقوى فى هذا المجال وبالفعل عملنا على إعادة تطوير المدن القائمة والمحور الثانى إنشاء مدن جيدة وهذا مثل تحديا فى الوقت نفسه من خلال 36 مدينة".

وأضاف عباس: "بدأنا بالعمل فى 17 مدينة تم انجاز 90% من المرحلة الأولى، لافتا إلى أنه منذ 2019 بدانا فى 14 مدينة أنجزنا 20% من 8 مدن جديدة بهدف جذب الاستثمار بشكل منتسب فى مصر وبالفعل نجحنا فى ذلك ولا سيما فى العاصمة الإدارية الجديدة التى تشهد إنجازات كبيرة وغير مسبوقة، حيث تم إنجاز من 85 لـ90% من المرافق والإسكان من المرحلة الأولى".

أوضح أنه جارى تسليم الوحدات السكنية فى الحى السكنى الثالث بالعاصمة الإدارية منذ أسبوعين، وهو حى قريب من المنطقة الإدارية والوزارات، علاوة على توفير فرص استثمارية من خلال عرض فرص متاحة تناسب المستثمرين من خلال توفير أراضى لمدارس وفنادق وغيرها ولا سيما فى الحى السكنى الذي سيكون على غرار جاردن سيتى ووسط البلد.

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