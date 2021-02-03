6802 إصابة جديدة بكورونا في بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 6802 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليون و527 ألفا و16 حالة.وقالت الوزارة حسبما ذكر "راديو بولندا" إنه تم تسجيل 421 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 37 ألفا و897 حالة.وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونا و283 ألفا و698 شخصا، وذلك بعدما تعافى 2302 شخص خلال ال24 ساعة الماضية.