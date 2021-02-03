القبض على 11 متهمًا بالتنقيب عن الآثار في الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 11 شخصا أثناء التنقيب عن الأثار في محافظة الفيوم.أكدت معلومات وحدة مباحث مركز شرطة أبشواى بمديرية أمن الفيوم قيام عدد من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد المنازل.عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المنزل المشار إليه، وأمكن ضبط مالك المنزل و11 شخصا، بحوزة أحدهم طبنجة صوت و6 طلقات حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل المنزل المشار إليه، وتم العثور على حفرة بقطر 5 أمتار بعمق 10 أمتار وأدوات التنقيب.بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.