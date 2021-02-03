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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«شاكر»: طورنا وضع شبكة الكهرباء وقدراتها في «وقت قياسي»

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:16 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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أكد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، تغطية الجمهورية بشبكة لنقل الكهرباء على أرقى مستوى بما يؤدي إلى تقديم خدمة متميزة وبجودة عالية، في إطار الجهود المبذولة لتدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء وإجراءات تحسين كفاءة شبكات نقل الكهرباء، لافتًا إلى أنه تمت إضافة خطوط على جهد 500 ك.ف بإجمالي 3020. بزيادة قدرها 1.3 مرة عن وضع الشبكة 2014.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018 -2020.

وأضاف شاكر أن تطوير وضع الكهرباء وقدراتها تم في وقت قياسي، لافتًا إلى تغذية المشروعات القومية بالكهرباء في شرق العوينات وتوشكى وسيناء وغيرها من المشروعات.

وأشار وزير الكهرباء إلى العمل باستمرار لتوصيل الطاقة بكفاءة، والتي تلقي بظلالها على المشروعات التنموية، لا سيما المشروع القومي لتنمية شمال سيناء منتصف سيناء وذلك بمحطة قدرتها 500 ك. ف، وربط شمال سيناء بالشبكة الموحدة وزيادة القدرات بما يمكن من الربط مع الأردن وخط الخليجي، ما يكلفن 9 مليارات جنيه وتنتهي خلال عاميين، فضلًا عن مركز التحكم القومي في العاصمة الإدارية.

وتابع شاكر أنه تم تأمين التغذية الكهربية لمنطقة الساحل الشمالي من خلال تنمية الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي، لافتًا إلى أن خط الساحل الشمالي يستطيع الربط المستقبلي مع المشروعات النووية بـ"الضبعة".

ولفت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى خطة كذلك للحد من الانبعاثات المركبة من خلال من منظومة متكاملة، مشيرًا إلى أن معدل تقليل الانبعاثات وصل إلى نسبة 20% بما يعادل 70 طنًا.

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