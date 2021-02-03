إجمالي إصابات كورونا في أفغانستان تتجاوز 55 ألفًا

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 55 ألفًا و231 حالة.وأوضحت الوزارة حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 2407 حالات، بينما بلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 47 ألفًا و982 شخصًا، وذلك بعدما تعافي 184 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.