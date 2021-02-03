ضبط 4770 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كشفت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، نتائج حملات موسعة شنتها الإدارة بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، استهدفت كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.و أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 4770 مخالفة مرورية متنوعة تضمنت، «2009 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 147 مخالفة السير بدون تراخيص، 26 مخالفة موقف عشوائي، 41 مخالفة شروط التراخيص».و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.