1266 إصابة جديدة بكورونا فى الفلبين

سجلت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الأربعاء، 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و68 حالة وفاة مرتبطة به.وذكرت الوزارة وفقا لما نقلته صحيفة "فلبين ستار" المحلية أن حصيلة إصابات "كوفيد-19" المؤكدة التي سجلتها الفلبين حتى الآن ارتفعت إلى 530 ألفا و118 حالة.فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 10 آلاف و942 حالة، كما بلغ عدد المتعافين 487 ألفا و721 شخصا بعد تعافي 130 شخصا.وأضافت الوزارة، أن عدد الحالات النشطة أو الأشخاص الذين يخضعون للعلاج أو الحجر الصحي في الفلبين بلغ حتى الآن 31 ألفا و455 حالة، أو ما بلغ نسبته 9ر5% من إجمالي عدد المصابين.وتحتل الفلبين المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا جراء فيروس "كورونا" في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا.