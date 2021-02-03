وزير قطاع الأعمال: اقتربنا من طرح شركة غزل المحلة لكرة القدم في البورصة

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة اقتربت من إنهاء الإجراءات المتعلقة بطرح شركة كرة القدم لنادي غزل المحلة في البورصة.وأشار «توفيق»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن الحكومة تستهدف تحصيل 100 مليون جنيه من الطرح الذي سيكون من خلال طرح ثلثي الأسهم للجماهير والأفراد المحبة لنادي غزل المحلة في الدلتا، بينما سيتم طرح الثلث الأخير للمؤسسات والبنوك.وأكد الوزير أن الاجراءات القانونية والادارية أوشكت على الانتهاء، حيث تم اختيار بنك الاستثمار الذي سيدير عملية الطرح، بالإضافة إلى أن مجلس إدارة الشركة سيكون برئاسة الكابتن مصطفي عبده، كرئيس غير تنفيذي.وأوضح أن شركة غزل المحلة استحوذت على استثمارات تصل إلى 35% من حجم الاستثمارات الكلية لتطوير مصانع الغزل والنسيج، والتي تبلغ 21 مليار جنيه، أي أنه يتم ضخ 7 مليارات جنيه لعودة المحلة لعصرها الذهبي، مشيرًا إلى أنه سيتم انشاء مجمع صناعات متكامل للغزل والنسيج، وهو ما يؤكد جدية الدولة في تطوير القلاع الصناعية الكبري التي يُوجد كان هناك أمل فيها فأن الحكومة تعمل بجدية لاحياء هذه القلاع الصناعية التي مر عليها زمن من عدم التطوير.