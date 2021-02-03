ضبط تشكيل عصابي حاول تهريب 90 طربة حشيش بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابي أثناء محاولة تهريب 90 طربة حشيش في محافظة الإسكندرية.تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالاشتراك مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية نشاط تشكيل عصابى مكون منشخصين، مقيمين بمحافظة أسيوط تخصص نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارتين بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبحوزتهما 90 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مال وهاتفان محمول.بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.