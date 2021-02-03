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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء التحقيق مع «أحمد ونهى» أبطال الفيديوهات الإباحية بالبحيرة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:01 م
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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بدأت منذ قليل النيابة العامة بمركز حوش بمحافظة البحيرة التحقيقات مع "أحمد ونهى" المتهمين ببث مقاطع فيديو خادشة للأداب العامة على موقع "اليوتيوب" لتحقيق أرباح مادية.

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد شعراوي، مدير المباحث الجنائية، والتي تضم ثلاثة أشخاص هم "نادر. ال.ع ص" 26 سنة "ونهى. أ. أ. ك" 30 سنة ربة منزل، و"أحمد. ص. ا.ع" 23 سنة، وجميعهم مقيمين بمركز حوش عيسى.

وتمكنت وحدة مباحث مركز حوش عيسى بالبحيرة برئاسة الرائد محمود يونس، من إلقاء القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بإنشاء قناة على مواقع التواصل الاجتماعي لبث محتوى خادش للحياء.

وكشفت المصادر الأمنية أنه تم التحقيق مع المتهمين بإنشاء القناة والتي تحمل عنوان قصص قصيرة "أحمد ونهى" وأسباب قيامهم بهذا العمل وكذلك فحص الفيديوهات المنافية للآداب العامة تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب بين روادها بعد انتشار مقاطع تمثيلية خادشة للحياء والترويج لها باسم "أحمد ونهى" على موقع يوتيوب.

وطالب رواد منصات التواصل الاجتماعي مباحث الإنترنت بإغلاق القناة التي ظهرت مؤخرا والتي تبث محتوى إباحيا وحبس القائمين عليها لمخالفتها الأعراف والقيم الاجتماعية والدينية.

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