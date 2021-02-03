ضبط سيارة نقل مُحملة بـ20 جوال خام الذهب في أسوان

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط سيارة نقل محملة عليها كمية من الأحجار يشتبه فى احتوائها على خام الذهب بأسوان.تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أسوان بمديرية أمن أسوان والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز من ضبط سيارة نقل مُحملة عليها 20 جوالًا بداخلهم كمية من الأحجار التى يشتبه فى احتوائها على خام الذهب تزن حوالى واحد طن.جاء ذلك حال سيرها بدائرة المركز بحوزة سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة دراو بأسوان، وبمواجهته اعترف بقيامه بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وأن الأحجار من متحصلات التنقيب.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة المختصة للتحقيق.