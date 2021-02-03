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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

105 جنيهات في يوم.. رفع «حظر تجول» من دور عرض لضعف ايراداته

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:59 ص
فيلم حظر تجول
فيلم حظر تجول
دعاء عبد المقصود
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اضطرت شركات التوزيع لرفع فيلم "حظر تجول" من بعض دور العرض المصرية، بسبب ضعف إيرادات الفيلم منذ طرحه بدور السينما.

وحقق الفيلم أمس إيرادات بلغت 105 جنيهات، لتصل إجمالي إيراداته منذ طرحه إلى 394 ألفا و522 جنيها منذ عرضه.

وتدور أحداث الفيلم حول فاتن التى تخرج من السجن بعد عشرين عاما، بسبب ارتكابها جريمة مروعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثًا عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

"حظر تجول" بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والفلسطيني كامل الباشا والفيلم من تصوير عمر أبو دومة، تصميم أزياء ناهد نصرالله، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

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