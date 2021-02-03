رئيس البرلمان يحيل عدة تشريعات للجان النوعية

أحال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل قانون العقوبات إلى لجنة مشتركة من لجنتى التشريعية والصحة.كما أحال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائبة رشا رمضان بإصدار قانون المجلس القومي للسكان والتنمية، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن والصحة والخطة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، حيث نبه رئيس المجلس فى البداية على النواب بالحفاظ على اتخاذ الإجراءات الاحترازية، واتخاذ إجراءات التباعد وارتداء الكمامة.