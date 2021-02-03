«وقفة رجالة» يقترب من المليون الثامن في شباك التذاكر

استطاع الفيلم الكوميدي الجديد "وقفة رجالة"، اعتلاء إيرادات شباك التذاكر المصري منذ طرحه بدور العرض السينمائي حيث حقق أمس إيرادات بلغت 417 الف جنيه لترتفع اجمالي إيراداته في 3 أسابيع لتصل إلى 7 مليون و623 الف جنيه.و تدور أحداث العمل في قالب كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء، الذين يجتمعون بعد سنوات لمساعدة أحدهم في الخروج من ورطة كبيرة، وتتطوّر الأحداث لتقودهم للسفر إلى إحدى المدن الساحلية."وقفة رجالة" يشارك في بطولته، بيومي فؤاد، وماجد الكدواني، وسيد رجب، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل، وضيوف الشرف سوسن بدر، وصفاء الطوخي، إيمان السيد وآخرين، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.