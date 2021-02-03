الإدارة العامة للمرور تستعد لاستقبال موجة الطقس السيء

وضعت الإدارة العامة للمرور خطة مرورية في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من وجود طقس غير مستقر خلال الأيام المقبلة.ودفعت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مدير الإدارة العامة للمرور بسيارات الإغاثة والدراجات البخارية والأوناش وسيارات الدفع الرباعي على الطرق.كما جرى التنسيق مع المحافظات لإرسال سيارات شفط المياه لتسهيل وتيسير الحركة المرورية، والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بسيارات الإغاثة والأقوال الأمنية والدراجات البخارية، والأخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن حالة الطرق.وفي حالة وجود أعطال أو حوادث لا قدر الله يتم الاتصال على رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة ۰۱۲۲۱۱۱۰۰۰۰.وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.