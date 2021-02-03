المتهم بقتل مُسنة في المعادي: «خنقتها عشان 70 جنيه»

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الأربعاء، القبض على المتهم بقتل مُسِنّة داخل شقتها فى الطابق الأرضى بعقار بالمعادى وسرقة 70 جنيهًا.واعترف المتهم فى التحقيقات بأنه دخل شقة القتيلة بزعم شراء أعلاف منها، حيث تعمل فى هذه التجارة منذ سنوات، ثم أغلق الباب وخنقها حتى الموت وقام بسرقة 70 جنيهًا.وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم إسلام بكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعادى، مفاده تلقيه بلاغًا من الأهالى بوجود جثة لسيدة مقتولة داخل شقتها، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث، وتبين أن الجثة لسيدة تُدعى «انشراح. ح»، 82 سنة، تعمل بائعة.وبعمل التحريات تبين أن المجنى عليها قُتلت بهدف السرقة، وأن وراء ارتكاب الواقعة «كريم. ص»، 22 سنة، «عاطل»، وتم ضبطه واعترف بارتكابه الواقعة.تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.