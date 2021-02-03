معاقبة 14 ألف مواطن خالفوا ارتداء الكمامات الواقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 14163 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ14041 شخصًا.وضبط 122 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة، تحرير 613 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 198 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 1290 أرجيلة.يأتي ذلك فى إطار حرصها على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارِ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.