تحرير 31 قضية تموينية خلال حملة على الأسواق بأسوان

تمكنت مباحث التموين بأسوان، اليوم الأربعاء، من ضبط 31 قضية تموينية، خلال حملة على الأسواق في مجال ضبط القضايا التموينية، بتوجيهات من اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان.أسفرت نتائج الحملة عن تحرير 31 قضية تموينية، على النحو التالي: 3 قضايا استخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و5 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و10 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وقضية ذبح لحوم خارج المجازر الحكومية.