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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اعترافات المتهمين بهتك عرض طالبة بمدينة نصر: «عملنا عليها حفلة»

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:46 ص
محكمة
محكمة
حسام التمساح _ محمد عيسي
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كشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر الكلية، في اتهام بواب واخر يعمل بالمقاولات، بهتك عرض طالبة بالصف الثاني الثانوي بدائرة قسم شرطة ثاني مدينة نصر، أن المتهمين أقاما حفلة جنس علي المجني عليها.

كانت «الدستور» قد انفردت بنشر أوراق القضية المقيدة برقم 2693 لسنة 2020، جنايات مدينة نصر ثان، والمقيدة برقم 1241 لسنة 2020 كلي القاهرة الجديد.

وخلال التحقيقات قال المتهم الرئيسي، إنه بعد ممارسة الجنس معها، وقبل المغادرة قال لي صديقي «عاوز أنام معها» فأخبرتها ولم ترفض، وانتظرت على السرير حتى حضر ومارس معها الجنس وعقب الانتهاء توجهت لمنزلها وأخبرت والدتها.

وكشفت المجني عليها خلال تحقيقات النيابة عن أنها تربطها والمتهم الأول علاقة عاطفية، ويوم الواقعة تمكن من إقناعها بالذهاب برفقته إلى مسكن أحد أصدقائه وعقب الوصول طرق على الباب ففتح المتهم الثاني، ومارس الأول معها الجنس، وعقب الانتهاء طلب منها البقاء لرغبة الثاني في إقامة علاقة جنسية معها فمكثت على السرير ثم مارس الجنس معها، ثم ارتدت ملابسها وغادرت الشقة، وعقب وصولها لمسكنها، أخبرت والدتها بما حدث فاصطحبتها إلى مسكن المتهم الثاني وبرؤيته أمام سكنه، أمسكت به وبمرور الشرطة جرى ضبطه.

وجاء في قرار الإحالة الذي حصل «الدستور» على نسخة منه، أنه عند الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة «س. أ» 17 سنة، بوابًا، مقيمًا بمدينة نصر ثان، و«أ. أ» 27 سنة، مقيمًا بالمقاولون العرب مدينة نصر ثان، لأنهما في دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان محافظة القاهرة، حال كون المتهم الأول قد جاوز الخامسة عشرة ولم يبلغ الثمانية عشر عاما حال ارتكابه الواقعة هتك عرض الطفلة المجني عليها «ر. أ» حال كونها لم تبلغ سن الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد، بأن استدرجها الأول إلى مسكن الثاني ودلف رفقتها إلى إحدى الغرف وهتك عرضها، وبانتهائه تبعه في ذلك المتهم الثاني بأن دلف إليها حال مكوثها في الغرفة وتجرد من ملابسه وهتك عرضها.

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