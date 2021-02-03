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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

زينة تبدأ تصوير «زي البيت الوقف» منتصف فبراير

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:43 ص
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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تستعد الفنانة زينة، لبدء تصوير مسلسلها الدرامي الجديد والذي يحمل اسما مؤقتا "زي البيت الوقف"، منتصف شهر فبراير الجاري.

والمسلسل من المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، وهو من تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد.

و تجرى الشركة المنتجة حاليًا إبرام التعاقدات مع النجوم المشاركين في العمل، وتم الاستقرار على أحمد السعدني بطلا امام زينة وتعاقدت الشركة أيضا مع الفنانة صابرين، وعدد من الفنانين الشباب، ومن المقرر أن ينضم عدد من الفنانين خلال الأيام المقبلة.

من جانبه انتهى المخرج عصام عبد الحميد من بناء الديكورات الخاصة بالعمل ومعاينة أماكن التصوير المختلفة، ويجرى حاليا المخرج بروفات "الترابيزة" للعمل استعدادا لانطلاق التصوير، وتم وضع خطة زمنية للانتهاء من تصوير العمل قبل حلول شهر رمضان.

يذكر أن زينة شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "جمع سالم"، وشارك في بطولته كل من دلال عبد العزيز، محمد علاء، ملك قورة، محمد شاهين، محمد عبد الرازق، وأخرون، تأليف محمد ناير، إخراج إيمان الحداد.

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