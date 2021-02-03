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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تحرير 13 محضرا لمنشآت عمالية مخالفة بالبحر الأحمر

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:41 ص
جريدة الدستور
دعاء جابر
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قال سعيد عبد الراضي، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر، إن المديرية قامت خلال شهر يناير الماضي، بتجديد ترخيص عمل لـ9 أجانب يعملون في نطاق المحافظة.

وأشار عبد الراضي إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 208 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 13 محضرًا، وعمل ندوة توعية.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 110 منشآت، وأسفرعن تحرير 29 محضرًا سلامة وصحة مهنية، وعمل ندوة توعية في نفس المجال، كما تم متابعة 73 منشأة لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف أن المديرية تلقت 81 شكوى علاقات عمل، تم تسوية 18 منها وديًا في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه 17 شكاوي، وتبقى 26 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.

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