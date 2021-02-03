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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الاتحاد العربي للإنتاج الثقافي يصدر «المستصفى في علم أصول الفقه»

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:48 ص
جريدة الدستور
جمال عاشور
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صدر عن دار الاتحاد العربي للإنتاج الثقافي «القاهرة-الشارقة» للباحثة التونسية الدكتورة عائدة فرحات النسخة المترجمة باللغة الفرنسية من كتاب «المستصفى فى علم أصول الفقه لحجه الإسلام أبي حامد الغزالي» ويعد الكتاب محاولة متزنة وجادة من الباحثة التونسية فى مجال الدراسات الشرقية والفلسفة العربية.

الكتاب يقع في 220 صفحة من القطع المتوسط باللغة الفرنسية، وتقول الباحثة الدكتورة عائدة فرحات عن هذه التجربة، وكيف استطاعت التصدي لترجمة قطعة ثمينة من التراث الفكري العربي والإسلامي وتقديمها للغرب بلغته: "ربما قبل الحديث عن ترجمة كتاب المستصفى في علم أصول الفقه، أردت أن أبدأ بالحديث عن سبب اختياري للترجمة عمومًا، وأنا خريجة جامعة الزيتونة التونسية، فهو لم يكن من محض الصدفة وليس بالأمر الهيّن".

وتابعت: "الترجمة كانت ضرورة لا بدّ منها لأُعالج موضوع أطروحة الدكتوراه بفرنسا، الموضوع هو مقارنة بين المستصفى في أصول الفقه لحجة الاسلام أبي حامد الغزالي و(مختصر المستصفى) لأبي الوليد ابن رشد، وقد ساهم هذا العمل في إظهار حقيقة بيّنة تأخرنا في إظهارها، ألا وهي أنّ العلاقة الفكرية ترجع إلى عهد هذين الكتابين سنة 1157، تاريخ كتاب مختصر المستصفى والذي هو اختصار لمستصفى الغزالي".

وتابعت: "فضّلتُ أن أنطلق بترجمة كتاب (مختصر المستصفى) لصغر حجمه مقارنة بكتاب المستصفى. هذه الضرورة، وأقصد الترجمة، قادتني إلى أن أفتح قنطرة على الآخر الغير العربي لأكتب بلغة موليار. اتقان هذه اللغة لم تكن بطبيعة الحال سهلة خاصة وأنّ دراستي كانت باللغة العربية، لكن ميلي لعالم ابن رشد ساعدني كثيرًا لأتعلّم وأنتهج لغة موليار ابن رشد الحفيد، خرق عالمي إثر مشاهدتي لفيلم المخرج الراحل يوسف شاهين ونكبة حرق كتبه (المصير)، صدمة له وقتها وصدمة للمتفرج اليوم، نعم ربّما سبب يراه البعض تافهًا أمام عالِم في المذهب الكوني، لكنه فعلًا هو السبب الحقيقي الذي هيّج فيّ شغفي بابن رشد وبطبيعة الحال بالكتاب الأصل (المستصفى)، وقمت بتناول المختصر أولًا وتحليله وقدّمته كموضوع لأتحصّل على شهادة الدراسات المعمقة بالمعهد التطبيقي للدراسات العليا (السوربون باريس)، بملاحظة مشرف جاد مع تهاني اللجنة، وقرّرتُ ترجمته إلى الفرنسية كليًا، وصدر في 2011 بفرنسا، واليوم يصدر لي ترجمة بعنوان "المقدمة المنطقية في كتاب المستصفى".

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