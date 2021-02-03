منهم 14 من ذوى القدرات.. تعيين 172 شابا بالبحر الأحمر

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر بتعيين 172 شابًا، منهم 14 من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 327 شابا، فضلًا عن توفير 41 فرصة عمل، وذلك خلال شهر يناير الماضي.وقال الوزير، إن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة 180 عاملا، واستخراج رخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.