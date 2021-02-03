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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

منهم 14 من ذوى القدرات.. تعيين 172 شابا بالبحر الأحمر

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:38 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر بتعيين 172 شابًا، منهم 14 من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 327 شابا، فضلًا عن توفير 41 فرصة عمل، وذلك خلال شهر يناير الماضي.

وقال الوزير، إن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة 180 عاملا، واستخراج رخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

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