بعد استقبال الرئيس السيسي له.. أبرز المعلومات عن سعد الحريري

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بقصر الاتحادية، سعد الحريري المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن سعد الحريري.1- ولد سعد الدين رفيق بهاء الدين الحريري في 18 أبريل 1970.2- رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف منذ 22 أكتوبر 2020.3- هو ابن رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق ووريثه سياسيًا من زوجته الأولى العراقية نضال بستاني.4- حاصل على شهادة في إدارة الأعمال من جامعة جورج تاون في واشنطن.5- صنفته مجلة فوربس سنة 2007 ضمن لائحة أغنى أغنياء العالم بثروة قدرتها بـ 2.3 مليار دولار.6- دخل إلى السياسة بعد اغتيال والده رفيق الحريري في عام 2005 حيث ورث والده سياسيًا وشكَّل ما يعرف باسم تحالف 14 آذار، مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، والرئيس التنفيذي للقوات اللبنانية سمير جعجع.7- في 27 يونيو 2009 كلّفه الرئيس اللبناني ميشال سليمان بتشكيل الحكومة الجديدة الأولى.8- في يوم الجمعة 3 نوفمبر 2017، توجه الحريري في زيارةٍ مُفاجئة إلى السعودية، ليعلن في اليوم التالي السبت 4 نوفمبر 2017 استقالة حكومته.9- في 29 أكتوبر 2019 أعلن الحريري أنه ذاهب إلى قصر بعبدا لتقديم استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، استجابة للشعب اللبناني بعد احتجاجات استمرت 13 يومًا قبل أن يتقدم الحريري باستقالته.10- وفي أكتوبر 2020 وافقت أغلبية من أعضاء البرلمان اللبناني على عودة الحريري كرئيس وزراء مكلف وتشكيل حكومة جديدة.