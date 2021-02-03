«المتمردون» بصالون سينما الهناجر

تستضيف سينما "الهناجر" بساحة الأوبرا -التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية- في السابعة مساء غد (الخميس 4 فبراير)، أمسية جديدة من أمسيات صالون السينما الوثائقية الذي يشرف عليه ويقدمه المخرج أحمد فؤاد درويش.يعرض الصالون لأول مرة الفيلم الروائي الطويل "المتمردون" إنتاج مؤسسة السينما عام 1966 قصة الكاتب الصحفى صلاح حافظ، سيناريو وإخراج توفيق صالح، تصوير أحمد خورشيد، ديكور صلاح مرعي.. الفيلم بطولة شكري سرحان، زيزي مصطفى، شفيق نور الدين، توفيق الدقن، كمال حسين وحمدي أحمد.الفيلم يناقش الأوضاع فى المجتمع المصرى خلال فترة الأربعينيات وخطورة مرض السل.