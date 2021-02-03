وزير الكهرباء: 36 مليار جنيه استثمارات لتحسين الشبكات في آخر 4 سنوات

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إن الوزارة تشارك في كل المشروعات القومية وهناك خطة استثمارية كبيرة لشبة جزيرة سيناء وستتكلف 9 مليارات جنيه، وسيربط خط سيناء بالمملكة الأردنية، وكذلك هناك مخطط للساحل الشمالي وسيربط مصر بليبيا.وكشف وزير الكهرباء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، عن أن الوزارة نجحت في تنفيذ الخطة للشبكات بنسبة 105% وهي نسبة حقيقية للتنفيذ، مؤكدًا أن إجمالي الاستثمارات لتحسين الشبكات في الأربع سنوات الأخيرة 36 مليار جنيه، وما صرف في 13 عامًا سابقًا 13 مليارًا فقط.وأشار الوزير إلى أنه لأول مرة في مصر يتم استخدام المحطات المتنقلة، وسيتم تنفيذ 47 مركزًا للتحكم في شبكات التوزيع لتحسين مستوى جودة الخدمة، وهناك متابعة للأعمال لتنفيذ الجدول الزمني للإنشاء.