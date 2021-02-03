يستقبله السيسي اليوم.. أبرز المعلومات عن سعد الحريري

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية، سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح نقلته فضائية «إكسترا نيوز».ويرصد «الدستور» أبرز المعلومات عن سعد الحريري:- ولد سعد الدين رفيق بهاء الدين الحريري في 18 أبريل 1970- ابن رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق ووريثه سياسيًا من زوجته الأولى العراقية نضال بستاني.- حاصل على شهادة في إدارة الأعمال من جامعة جورج تاون في واشنطن- صنفته مجلة فوربس سنة 2007 ضمن لائحة أغنى أغنياء العالم بثروة قدرتها ب2.3 مليار دولار.- دخل إلى السياسة بعد اغتيال والده رفيق الحريري في عام 2005 حيث ورث والده سياسيًا وشكَّل ما يعرف باسم تحالف 14 آذار مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والرئيس التنفيذي للقوات اللبنانية سمير جعجع.- في 27 يونيو 2009 كلّفه الرئيس اللبناني ميشال سليمان بتشكيل الحكومة الجديدة الأولى.- في يوم الجمعة 3 نوفمبر 2017، توجه الحريري في زيارةٍ مُفاجئة إلى السعودية، ليعلن في اليوم التالي السبت 4 نوفمبر 2017 استقالة حكومته.- 29 أكتوبر 2019 أعلن الحريري أنه ذاهب إلى قصر بعبدا لتقديم استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون استجابة للشعب اللبناني بعد احتجاجات استمرت 13 يومًا قبل أن يتقدم الحريري باستقالته.- وفي أكتوبر ٢٠٢٠ وافقت أغلبية من أعضاء البرلمان اللبناني على عودة الحريري كرئيس وزراء مكلف وتشكيل حكومة جديدة.