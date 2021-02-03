فضل شاكر يطرح «ليه» عبر «يوتيوب»

يطرح النجم فضل شاكر خلال ساعات أغنيته الجديدة "ليه".والأغنية من كلمات شاعرة الإمارات جنان، ألحان زياد يوسف، توزيع غصين سيبروس، ومن المقرر طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب.ونشر فضل شاكر صورة من البوستر الدعائي للأغنية على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" معلقًا "الأربعاء موعدنا في الساعة 4 مساء بتوقيت الإمارات، إطلاق أغنية ليه، كلمات شاعرة الإمارات جنان، ألحان زياد يوسف، توزيع غصين سيبروس".على جانب آخر انتهى فضل شاكر مؤخرا من تسجيل أغنية سينجل جديدة باللهجة المصرية بعنوان "لسة الحالة ماتسرش"، وهي من كلمات حسام سعيد، ألحان محمود أنور، توزيع صالح موسى، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.