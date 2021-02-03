رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يلقي تحية الوداع على رفات شرطي قتل في أحداث الكونجرس

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:32 ص
جريدة الدستور
منار أحمد
طباعة
أفادت شبكة "اي بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ألقى تحية الوداع على رفات الشرطي براين سيكنيك، الذي قتل الشهر الماضي خلال اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مقر الكونجرس في 6 يناير الماضي.

و كشفت الشبكة الامريكية، عن وصول بايدن إلى قاعة الروتوندا (القاعة المستديرة) في مبنى الكابيتول ترافقه زوجته جيل، ووقف أمام طاولة وضع عليها علم الولايات المتحدة وبجانبه صندوق صغير يحتوي على رماد الشرطي الراحل، ولمس الرئيس الطاولة ثم أحنى رأسه احتراما واضعا يمناه على صدره، وكذلك فعلت السيدة الأولى.

وسيسجى رماد الشرطي الراحل في هذه القاعة المستديرة التي تعلوها قبة الكابيتول ساعات عدة، وقبل سيكنيك، لم تسج في هذه القاعة التي تعلوها قبة الكابيتول إلا نعوش أربعة أشخاص فقط، هم القس بيلي غراهام، ورمز الحريات المدنية روزا باركس، وعنصران آخران من شرطة الكابيتول هما جيكوب تشيستنات وجون غيبسون اللذان قتلا خلال إطلاق نار في المبنى عام 1998.

وسيكنيك، 42 عاما، الذي كان عنصرا في شرطة الكابيتول تلقى ضربة على رأسه بمطفأة حريق أثناء تصديه لمقتحمي الكونجرس، وقد عاد يومها إلى مكتبه لكنه ما لبث أن سقط أرضا ونقل إلى المستشفى حيث توفي في اليوم التالي.

ومنذ وفاته حصل "سيكنيك" على محطات تكريمية عديدة من بينها تنكيس الأعلام فوق الكابيتول، واصطفاف المئات من عناصر الشرطة على جادة كونستيتوشن في واشنطن لإلقاء تحية الوداع لدى مرور عربة الموتى التي كانت تنقل جثمانه.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

غزل المحلة يحقق المفاجأة ويهزم الزمالك بثنائية

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 3-2-2021

متهم بهتك عرض طالبة: «صديقى طلب يمارس الجنس معاها ولما سألتها وافقت»

محمد الباز يكشف مفاجأة: هذا هو دور أحمد مكي في «الاختيار 2»

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بساحل سليم

image description

ضبط 7 مخالفات عدم ارتداء الكمامات في دمياط

image description

محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1610 محاضر خلال حملة اليوم الواحد

الأكثر قراءة

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

الحكومة تنفي خصخصة خدمات حكومية في قطاعات الصحة والتعليم والنقل

متهم بهتك عرض طالبة: «صديقى طلب يمارس الجنس معاها ولما سألتها وافقت»

تقرير أمريكي: مصر من أسرع الأسواق نموا وأكثرها مرونة فى إفريقيا

إنفوجراف

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

«كيورفاك» الألمانية تعتزم تطوير لقاحات للوقاية من متغيرات «كورونا»

حرائق غابات في استراليا تلتهم 71 منزلا قرب بيرث

بدء حملة تطعيم وطنية ضد كورونا في باكستان

كيف يمكن مساعدة «القطة» إذا ما كانت تعاني من كلى ضعيفة؟

أيام زمان

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

حكاية الملك «زومبى» الذى قُطعت رأسه لتخويف العبيد من البرتغال

«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

«المتمردون» بصالون سينما الهناجر

الاتحاد العربي للإنتاج الثقافي يصدر «المستصفى في علم أصول الفقه»

مواجهة الصعاب.. مشاركون في «أمير الشعراء» يكشفون رحلتهم مع المسابقة

رضوي فرغلي تحكي عن دور المحرر النفسي في دور النشر وتعامل الكتاب معه (حوار)