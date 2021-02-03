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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر تشارك العالم الاحتفال بيوم الأراضي الرطبة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:31 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
أريج الجيار
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شاركت وزارة البيئة، العالم، الاحتفال باليوم العالمي للأراضي الرطبة، على منصات التواصل الاجتماعى للوزارة، والذي يحتفل به العالم كل عام في الثاني من فبراير.

ويوافق هذا التاريخ اعتماد الاتفاقية الدولية لصون الأراضي الرطبة في 2 فبراير 1971 في مدينة رامسار بإيران، بهدف حماية الأراضي الرطبة ومواردها والخدمات التي تقدمها للبشرية على مستوى العالم.

ويحمل احتفال هذا العام 2021 شعار (المياه والأراضي الرطبة والحياة – لا ينفصلون)، وذلك في إشارة إلى أهمية المياه والأراضي الرطبة لبقاء الحياة على كوكب الأرض.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الاحتفال من خلال منصات التواصل الاجتماعي يهدف إلى التعريف بالمحميات المصرية المعلنة كمواقع أراضي رطبة عالمية أو تلك التي تضم مناطق أو أراضي رطبة أخرى للتعريف بأهميتها وقيمتها للبيئة والإنسان.

وأضافت أن الأهمية البيئية للأراضي الرطبة ترجع إلى كونها مناطق انتقالية بين الأنظمة البيئية الأرضية والمائية والتي تؤدى العديد من الوظائف لخدمة البشرية مثل تنقية المياه وإنتاجيتها العالية للغذاء مثل الأسماك وبعض الأنواع البحرية فضلًا عن اعتبار النظم البيئية للأراضي الرطبة أحد أهم البالوعات الطبيعية وخزانات ثاني أكسيد الكربون وبالتالي لها دور كبير في التخفيف من آثار التغيرات المناخية.

ويقترن الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام بتسليط الضوء على الأراضي الرطبة كمصدر للمياه العذبة وتشجيع الإجراءات الرامية لاستعادتها ووقف فقدانها، مما يساهم فى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تخزين وتنقية المياه، وتوفير الغذاء، وتوفير المأوى لـ 40 % من أنواع الكائنات الموجودة على كوكب الأرض، والحماية من الفيضانات والعواصف، وتخزين الكربون الموجود في الغابات.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر لديها 4 مواقع معلنة كمناطق أراضي رطبة (رامسار) عالمية وهي بحيرات البردويل، والبرلس، وقارون، والريان، بالإضافة إلى احتوائها على العديد من الأراضي الرطبة الهامة منها على سبيل المثال نهر النيل، وبحيرة ناصر، والمناطق الساحلية، والسبخات والملاحات، والبحيرات الشمالية، والتي تم إعلان أجزاء منها كمحميات طبيعية مثل محميات أشتوم الجميل، وجزر نهر النيل.

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