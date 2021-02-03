عمرو عثمان: نستهدف كشف التعاطى على 500 ألف موظف سنويًا

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الصندوق يستهدف الكشف على نصف مليون موظف سنويًا، حيث يتم التركيز على المرافق الحيوية بشكل أكبر.وأضاف عثمان في تصريحات لـ"الدستور"، أنه يتم توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات من خلال مبادرة "بداية جديدة" لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم.وأوضح أن إجمالي قيمة القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعىّ بلغت إلى ما يقرب من 4 ملايين و160 ألف جنيه حتى الآن‪.‬