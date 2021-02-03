رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإندبندنت: لقاح أكسفورد يؤدي لانحسار كورونا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:24 ص
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
كشفت دراسة جديدة أن لقاح أكسفورد المضاد لفيروس كورونا يوفر حماية بنسبة 76% لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا بعد إعطاء الجرعة الأولى.

وقال علماء - وفق ما أوردته صحيفة الإندبندنت البريطانية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء - إن لقاح أكسفورد الذي طورته شركة أسترازينيكا للأدوية يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في انتشار فيروس كورونا بنسبة 67 %.

وأضاف علماء أكسفورد أن النتائج والتي تخضع حاليًا للمراجعة من جانب مجلة ذي لانست الطبية - تدعم قرار حكومة المملكة المتحدة بتمديد الفترة الفاصلة بين الجرعتين الأولى والثانية لمدة تصل إلى 12 أسبوعا، بعد أن واجهت انتقادات واسعة النطاق بشأن سياستها في مكافحة كورونا.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن البروفيسور أندرو بولارد كبير الباحثين في تجربة لقاح أكسفورد، قوله إن "هذه البيانات الجديدة تمثل تحققا مهما من البيانات المؤقتة التي استخدمها أكثر من 25 جهة تنظيمية، بما في ذلك وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية ووكالة الأدوية الأوروبية لمنح تصريح استخدام اللقاح في حالات الطوارئ".

ورحب وزير الصحة البريطاني مات هانكوك بنتائج الدراسة، قائلا إنها "مشجعة حقا" وإن "اللقاحات هي السبيل للخروج من الوباء".

وتشير تحليلات مسحات فيروس كورونا لسكان المملكة المتحدة إلى أن اللقاح قد يكون له تأثير كبير على انتقال الفيروس، مع انخفاض بنسبة 67 % في النتائج الإيجابية بين أولئك الذين تم تطعيمهم في بريطانيا لتجربة لقاح أكسفورد.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن هذه هي المرة الأولى التي يُنشر فيها بيانات إرشادية حول قدرة اللقاح على وقف انتشار فيروس كورونا.

موضوعات متعلقة

موعد فتح الطيران السعودي 2021.. واشتراطات استئناف الرحلات

غزل المحلة يحقق المفاجأة ويهزم الزمالك بثنائية

موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

متهم بهتك عرض طالبة: «صديقى طلب يمارس الجنس معاها ولما سألتها وافقت»

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بساحل سليم

image description

ضبط 7 مخالفات عدم ارتداء الكمامات في دمياط

image description

محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1610 محاضر خلال حملة اليوم الواحد

الأكثر قراءة

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

الحكومة تنفي خصخصة خدمات حكومية في قطاعات الصحة والتعليم والنقل

متهم بهتك عرض طالبة: «صديقى طلب يمارس الجنس معاها ولما سألتها وافقت»

تقرير أمريكي: مصر من أسرع الأسواق نموا وأكثرها مرونة فى إفريقيا

إنفوجراف

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

«كيورفاك» الألمانية تعتزم تطوير لقاحات للوقاية من متغيرات «كورونا»

حرائق غابات في استراليا تلتهم 71 منزلا قرب بيرث

بدء حملة تطعيم وطنية ضد كورونا في باكستان

كيف يمكن مساعدة «القطة» إذا ما كانت تعاني من كلى ضعيفة؟

أيام زمان

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

حكاية الملك «زومبى» الذى قُطعت رأسه لتخويف العبيد من البرتغال

«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

«المتمردون» بصالون سينما الهناجر

الاتحاد العربي للإنتاج الثقافي يصدر «المستصفى في علم أصول الفقه»

مواجهة الصعاب.. مشاركون في «أمير الشعراء» يكشفون رحلتهم مع المسابقة

رضوي فرغلي تحكي عن دور المحرر النفسي في دور النشر وتعامل الكتاب معه (حوار)