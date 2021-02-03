رئيس الوزراء في جولة بالعاصمة الإدارية تبدأ من الحي الحكومي

يجري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، جولة في العاصمة الإدارية الجديدة، يبدأها من الحي الحكومي المرتقب الانتقال إليه مطلع النصف الثاني من العام الجاري، يرافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، والمهندس عبدالمطلب ممدوح نائب وزير الإسكان لشئون المدن الجديدة، والمهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، وعدد من المسئولين عن تنفيذ المشروع.ومن المرتقب أن يتفقد رئيس الوزراء منطقة المال والأعمال التي تضم البرج الأيقوني الأعلى في إفريقيا، كما يتوقع أن يتفقد رئيس الوزراء الحي السكني "كابيتال ريزيدنس" الذي نفذته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبدأ تسكينه الشهر الماضي.كما يتوقع تفقد رئيس الوزراء أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من النهر الأخضر الذي يمر بكامل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.