«كيورفاك» الألمانية تعتزم تطوير لقاحات للوقاية من متغيرات «كورونا»

تعتزم شركة تطوير اللقاحات الألمانية «كيورفاك»، التعاون مع شركة جلاكسو سميث كلاين البريطانية للأدوية، في تطوير لقاحات تقي من الإصابة بمتغيرات فيروس كورونا.وقالت رئيسة شركة جلاكسو سميث كلاين، إيما والمسلي، اليوم الأربعاء في بيان: إنه «هذا التعاون الجديد مبني على علاقاتنا القائمة بالفعل مع كيورفاك هذا التعاون يرمز إلى حقيقة أننا نوحد خبرتنا العلمية في مرسال الحمض النووي الريبوزي (mRNA) وتطوير اللقاحات من أجل تسريع تطوير لقاحات جديدة ضد متغيرات كوفيد -19».وتابعت: «بالإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة البريطانية لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح كيورفاك الأول هذا العام، والذي يخضع حاليا للمرحلة 2b 3 من التجارب السريرية، وقد يحصل على الموافقة في الأشهر القليلة المقبلة».وواصلت: «من أجل توفير حماية أوسع ضد العديد من متغيرات الكورونا الحالية والمستقبلية، تعتزم الشركتان تطوير المزيد من اللقاحات المرشحة بناء على اللقاح الأول».