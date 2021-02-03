تجديد حبس متهمين حاولوا تهريب 10 كيلو «آيس» عبر مطار القاهرة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، اليوم الأربعاء، حبس راكبين حاولا تهريب 10 كيلوجرامات من مخدر "الآيس"، عبر مطار القاهرة الدولي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.بداية الواقعة أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإثيوبية، والقادمة من أديس أبابا، اشتبه مدير الجمرك فى راكبين من جنوب إفريقيا، وبالكشف على الحقائب على جهاز "الإكس راي".تبين وجود أجسام غريبة فى جيوب سحرية، وقرر مشرف الجمارك تشكيل لجنة لتفتيش حقائبهما، وتبين وجود 10 كيلو من مخدر "الآيس" فى جيوب سحرية بحقائبهم وداخل شنط حريمى كانت مع إحداهما، مغلقة بطريقة المصنع لتضليل الجمارك والعبور بها دون ضبطهما.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكبين برقم 19، وإحالة الراكبين والمضبوطات للنيابة المختصة للتحقيق، تنفيذًا لتعليمات رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كل محاولات التهرب الجمركى.