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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«اختلفوا على ممارسة الشذوذ».. إحالة المتهم بقتل مُسن بالمرج للمحاكمة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:23 ص
جريدة الدستور
حسام التمساح
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قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة عمر صبيح، إحالة المتهم بقتل مُسن بمنطقة المرج، بسبب خلافات علي ممارسة الشذوذ للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وتبين من التحقيقات أن المتهم تعرف على المجني عليه منذ عام، وخلال تلك الفترة اعتاد ممارسة الشذوذ الجنسي مع القتيل، بالإضافة إلى تعاطى المواد المخدرة، وكشف المتهم خلال تحقيقات النيابة: "القتيل كان يعيش بمفرده بعد تطليق زوجته التي علمت بشذوذه الجنسي، ورفضت استكمال حياتها معه بسبب ما يفعله، موضحًا أن القتيل كان دائم استقبال الشباب من العاطلين والمسجلين خطر، حيث كانوا يتعاطون المواد المخدرة مع بعضهم، بالإضافة إلى ممارستهم الشذوذ الجنسي".

ويوم الواقعة، وبعد تعاطى المواد المخدرة طلب مني ممارسة الجنس فاختلفنا على من يبدأ أولًا، وحدثت مشادة بيننا تطورت إلى التشاجر والاشتباك بالأيدي، موضحًا أنه فى ذلك الوقت، شاهد سلاحًا أبيض على المنضدة، فأسرع إليه وأخذه وعاجل القتيل بطعنة نافذة، سقط على الأرض على إثرها غارقًا فى دمائه، ثم فر هاربًا.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من قسم شرطة المرج يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتبين العثور على جثة شخص في العقد الخامس من العمر مذبوحًا وفى حالة تحلل داخل شقته، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لفحصها وتحديد هوية مرتكبى الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصًا بسبب ممارسة الشذوذ الجنسي داخل الشقة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة.

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