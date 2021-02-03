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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الجيزة: لا تهاون في إغلاق أي منشأة تمثل خطرًا على المواطنين

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:15 ص
جريدة الدستور
عبدالله هشام
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شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الانتهاء من القرارات الصادرة بشأن المنشأت والوحدات التي يمارس أصحابها أنشطة صناعية أو تجارية خطرة داخل الكتل السكنية سواء المرخص بمزاولتها أو المخالفة وبحث موقف كلًا منها.

جاء ذلك خلال اجتماع عاجل عقده المحافظ برؤساء الأحياء والمراكز والمدن لبحث الإجراءات المتخذة حيال تلك المنشأت والوحدات، على أن يكون تنفيذ قرارات الغلق الصادرة بشأن أى منها أولوية ملحة غير قابلة للتأجيل فى حال عدم إستيفاءها للإجراءات القانونية.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات الرقابة على المنشأت الحاصلة على تراخيص بمزاولة أية أنشطة من شأنها تهديد أمن وسلامة المواطنين والحرص على إلتزامها باشتراطات الأمن والسلامة وتوفير مستلزمات الحماية المدنية لتفادى الحوادث والمتابعة الدائمة من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن أولًا بأول، على أن يتم الإزالة الفورية للمبانى التى صدرت لها قرارات من قبل لجنة المنشأت الأيلة للسقوط حتى لا تشكل خطرًا على المواطنين.

وأمهل محافظ الجيزة أصحاب المخازن والمحال مدة قدرها 15 يومًا و"شهرًا للمصانع" المتواجدة بالمناطق الصناعية لاستيفاء لاشتراطات الحماية المدنية.

كما كرر المحافظ مناشدته لمواطنى المحافظة بسرعة الإبلاغ عن أية منشأت بمحيط سكنهم يمارس أصحابها أنشطة قد تمثل تهديدًا على أرواحهم أو ممتلكاتهم تفعيلًا لدورهم المجتمعى في القضاء على تلك الظواهر.

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