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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة حنفي جبالي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:25 ص
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة للبرلمان.

ومن المقرر أن يستمع أعضاء المجلس بالجلسة العامة اليوم الأربعاء، إلى بياني كل من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، ووزير الإسكان والمرافق العامة، الدكتور عاصم الجزار، وذلك بشأن ما ورد من إنجازات ومجهودات بتلك الوزارتين وفقا لما جاء في برنامج الحكومة.

ومن جانبه نبه رئيس البرلمان على الأعضاء بضرورة الاختصار ومراعاة الوقت، وأنه على الجميع الالتزام بالوقت المحدد والدخول في صلب الموضوع.

كما نبه رئيس المجلس بضرورة اتباع الأعضاء الإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

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